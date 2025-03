Lanotiziagiornale.it - Centri migranti in Albania, il governo Meloni li “trasforma” in Cpr. “Operazione a parità di costi”, assicura Piantedosi. Ma leggi alla mano i dubbi restano

Se sei davanti a un disastro politico ed economico – come lo sono i dueper richiedenti asilo di Gjader e Shengjin, desolatamente vuoti da mesi – di solito, ti fermi e cerchi la migliore soluzione possibile. Se sei il, invece, non solo perseveri nell’errore (già costato centinaia di milioni di euro), ma riesci a peggiorarlo. Come? Stabilendo con un decreto legge che quell’hub per l’accoglienza dei richiedenti asilo soccorsi nel Mediterraneo, diventi un Cpr destinato al trattenimento degli immigrati irregolari già colpiti da un decreto di espulsione e perciò destinati al rimpatrio, presenti in Italia.Ilcambia unilateralmente il protocollo con TiranaA stabilire la “riconversione”, ieri, il Consiglio dei Ministri. Per dirla con le parole del ministro Matteo, si è deciso di “ampliare il perimetro d’azione del centro di Gjader” che “non perde le sue funzioni” e perciò “non viene snaturato”.