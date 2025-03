Napolitoday.it - Cena spettacolo "Non ci resta che piangere"

Leggi su Napolitoday.it

"Non ciche":ore 21.00 con musica balli e canzoni della tradizione partenopea, con la Compagnia Artistica della Taverna Napoletana Spettacoli VIC' STREET in via Giuseppe Martucci, 44 a Napoli infoline: 081.662423 - 3356215087 - 3387981020 -e.mail.