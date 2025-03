Cecille e il tour con Il Volo | Condividiamo emozioni sul palco e quotidianità

Leggi su Funweek.it

Continuano lepergrazie al sodalizio con i ragazzi de Il, il trio composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Dopo averli affiancati neleuropeo 2024,è infatti nuovamente la Guest Star anche per il North America, che toccherà le principali città nord americane. Si esibirà con loro in tutte le date previste dall’8 marzo al 4 aprile 2025. «È il nostro terzoinsieme – dice– e sono felicissima di essere qua. È stata un’emozione fortissima che poi è andata crescendo e sta continuando ad arricchirsi di momenti magici».L’incontro con Ilè arrivato in modo del tutto fortuito e casuale, quando il trio si è imbattuto in alcuni video disui social del Maestro Andrea Bocelli ed è rimasto colpito dalla potenza della sua voce e dalla interpretazione.