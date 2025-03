C’è una per te Maria De Filippi chiama Paolo Bonolis a Uomini e Donne poi svela il nome della dama ed è choc

Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa sera, giovedì 27 marzo, su Canale 5 andrà in onda uno speciale di Avanti un altro! By Night, il popolare game show condotto da, con Luca Laurenti al suo fianco. Come ospite specialeserata, ci saràDe. I protagonistipuntata saranno i concorrenti che hanno partecipato a precedenti edizioni di Ciao Darwin,ti a rispondere a domande divertenti e imprevedibili, il tutto per una causa benefica. La sfida finale, come da tradizione, sarà un gioco al contrario: per vincere, i concorrenti dovranno dare 21 risposte sbagliate.Nel famoso salottino ci saranno i personaggi più amati come Miss Claudia, la dottoressaMazza, Horror, XXXL, Rebus, Nino Nero, l’Agente Segreto, Brasil e molti altri. A rendere ancora più frizzante la serata, ci saranno la Bonas Laura Cremaschi e il Bonus Daniel Nilsson.