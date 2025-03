Ilfattoquotidiano.it - C’è l’indagine ma la Provincia di Trento non si ferma. Il Pd: “Stop alla variante a Riva del Garda, è nell’inchiesta Benko”

La magistratura indaga, ma la politica non si. A distanza di alcuni mesi dall’inchiesta della Procura di, che ha scoperchiato un inconfessabile intreccio tra politica e affari in tutta la regione, si affaccia all’esame della giuntale presieduta da Maurizio Fugatti laal piano regolatore didelche ha costituito uno dei più importanti episodi contestati. La giunta deve decidere se dare il via libera al provvedimento, approvato in una nuova formulazione, ma il Partito Democratico va all’attacco, chiedendo di sospendere ogni decisione, in attesa che l’inchiesta accerti le responsabilità.All’epoca sono stati indagati Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti, referenti dell’imprenditore austriaco Renè, attorno al quale ruotava, secondo l’accusa, un’associazione per delinquere sorta per controllare appalti e attività amministrative.