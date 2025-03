C’è la matematica degli studenti che non imparano le tabelline e c’è quella delle indicazioni nazionali

Leggi su Orizzontescuola.it

Riceviamo e pubblichiamo l'intervento di Daniele Gouthier, docente di Comunicazione dellae della fisica alla Sissa di Trieste, autore di “fuori dalle regole” - Martedì 11 marzo scorso, la Commissione voluta dal Ministro dell'Istruzione e del Merito rende pubblica la bozza“Nuove2025. Scuola dell’infanzia e Primo ciclo di istruzione” con l’indicazione esplicita “Materiali per il dibattito pubblico”. Chi, come me, lavora da oltre vent’anni con la scuola, e per la scuola, le legge nella speranza di individuare visioni e linee di tensione che possano dare vitalità all’apprendimento nel futuro prossimo. Io ‘ho fatto prestando attenzione allasulla quale lavoro con gli insegnanti del Primo ciclo. La prima evidenza che ho tratto è che esistono due scuole e due matematiche insegnate in esse.