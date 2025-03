Iodonna.it - «C'è chi cerca l'amore, io cerco il glow» cit. Kim Cattrall

Samantha Jones chi? Archiviata definitivamente l’epoca di Sex and The City, la splendida 68enne Kim, attraversa un nuovo momento d’oro come testimonial della collezione makeup Pillow Talk Soulmates di Charlotte Tilbury. Lanciando il grande ritorno della palette dei rosa, con un toccoy adatto a tutte le età. Kimha chiuso con Samantha Jones: «And just like that? Non l’ho visto» X Kimregina del trucco rosa«Chi ha bisogno di un uomo, quando c’è Pillow Talk?».