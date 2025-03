Justcalcio.com - CdS – La Roma saluterà Hummels: individuato un possibile sostituto

2025-03-23 09:47:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport:– Laguarda già oltre: ancora prima dell’errore di Bilbao, che ha sparecchiato la tavola del dubbio, l’intenzione comune era separarsi alla fine della stagione come da contratto. Da quella notte però Ghisolfi ha cominciato la ricerca concreta di un valido successore, ovviamente sotto la supervisione di Ranieri.ai saluti: Solet tra i possibili sostitutiSulla lista dei possibili rinforzi rimane Mika Marmol, lo spagnolo del Las Palmas che già era stato contattato durante il mercato invernale. D’altra parte gli acquisti del reparto potrebbero essere due, visto che il danese Nelsson non sarà riscattato e l’altro spagnolo Hermoso tornerà solo in transito dal prestito al Leverkusen.