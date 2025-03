Unlimitednews.it - Cdm approva DDL delega sulla riforma delle amministrazioni straordinarie

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri hato, su proposta del ministroImprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il disegno di leggee degli enti cooperativi e mutualistici.Si tratta di un provvedimento che, da un lato, semplifica la disciplina dell’amministrazione straordinaria e ne rende più efficiente la gestione e, dall’altro, aggiorna il quadro legislativo per gli enti cooperativi e mutualistici, adattandolo alle nuove dinamiche dell’attuale contesto economico e sociale. Il provvedimento è un tassello importante di un intervento complessivo messo in campo in questi due anni di Governo perre le, un’area grigia che invece di essere uno strumento di politica industriale era contraddistinta da situazioni complesse che svantaggiavano le imprese.