Dayitalianews.com - Catania, “Operazione Antidroga”: arrestati 4 giovani pusher, tra cui un minore

Leggi su Dayitalianews.com

Nei giorni scorsi, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura dihanno passato in rassegna tutti i quartieri catanesi, comprese quelle zone del territorio cittadino che, in passato, hanno fatto registrare episodi legati alla compravendita di sostanze stupefacenti.L’incisiva azione dei poliziotti ha portato all’arresto di 4, tra cui un, e alla denuncia di un altrossimo.Nel centro storico di, gli agenti della Sezione Falchi della Squadra Mobile hanno intercettato uno scooter con a bordo duecatanesi, tra cui un 17enne alla guida.Durante il controllo, ilnne è stato trovato in possesso di 120 grammi di marijuana, suddivisi in 34 involucri, e di due dosi di hashish, nascoste nella tasca del giubbotto. Inoltre, aveva con sé diverse banconote di piccolo taglio, ritenute frutto dell’attività di spaccio.