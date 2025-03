Dayitalianews.com - Catania, i Carabinieri del Radiomobile scortano organi per i trapianti

del Nucleodihanno attraversato a sirene spiegate le strade della città per adempiere a un compito delicato, che coinvolgeva le vite di più persone, non solo in Sicilia.La scorsa settimana, la Centrale Operativa del Comando Provincialediha ricevuto una richiesta urgente dai medici dell’ospedale Garibaldi Nesima di, ovvero quella di scortare un veicolo sanitario che, partendo dal quel nosocomio, avrebbe dovuto trasportare alcunivitali, appena espiantati ad un donatore, presso la piazzola di decollo dell’elisoccorso dell’Ospedale “Cannizzaro”.Ricevuta l’importante richiesta, i, in una manciata di minuti, hanno predisposto e coordinato un servizio di viabilità e scorta, che ha visto l’impiego delle “gazzelle”.