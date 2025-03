Internews24.com - Castro Inter, il consiglio di Costacurta: «Fossi in lui non andrei a Milano, vi spiego perché…»

Tra i tanti nomi accostati al calciomercato Inter, rimane forte quello di Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna, che sta avendo un impatto importante in questa stagione di Serie A. Il centravanti potrebbe seriamente essere un nuovo rinforzo nerazzurro nel mercato estivo, con Inzaghi, ma soprattutto la dirigenza nerazzurra, che avrebbe individuato nel Torito un vero e proprio plus. Sul futuro del ragazzo, l'ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta, ha parlato cosi ai microfoni del Quotidiano Sportivo: «E' un ragazzo forte, ma alla sua età restare un altro anno in rossoblù gli farebbe solo bene. Andare all'Inter visto le voci di mercato? A poi andrebbe a fare panchina a Lautaro e Thuram.