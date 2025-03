Sport.quotidiano.net - Castelfidardo, mister Giuliodori ironizza ma neanche più di tanto: "Contro l’Aquila dovremo fare una partita perfetta». Non ci sarà Imbriola, rientra Nanapere. "Mi accontenterei di terminare la partita 11 contro 11»

Leggi su Sport.quotidiano.net

"Midiinnanzitutto laundiciundici e in questo momento sarebbe già quello un risultato. E poi giocarcela fino alla fine, perché abbiamo i mezzi per poter competerechiunque, anche se siamo consapevoli chelauna grande squadra comeper cercare di portare a casa i tre punti". Parole diMarcoin vista della sfida interna di domenicagli abruzzesi. Ilandrà a caccia di una vittoria, dopo due soli punti ottenuti nelle ultime cinque partite. I fidardensi hanno pagato caro alcune disattenzioni, un paio domenica, a Notaresco Una negli ultimi minuti del primo tempo e l’altra negli ultimi secondi della ripresa. La prima quel fallo disu Sall lanciato a rete punito dall’arbitro con il rosso e l’altra quel colpo di testa di rapina di bomber Infantino in area con quel lancio di Arrigoni di mancino che ha scavalcato Fossi e Morganti per il gol vittoria dei rossoblu.