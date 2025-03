Panorama.it - Cassazione, niente risarcimento per il Bologna: classifica non falsata da Calciopoli

Nessuna prova che le frodi sportive, messe in atto o tentate, oggetto dell’inchiestaabbiano alterato in maniera significativa l’esito sportivo della stagione 2004-2005, quella precedente lo scoppio dello scandalo che portò alla cancellazione di due scudetti, con retrocessione in Serie B, per la Juventus. A scriverlo nero su bianco è stata, vent’anni dopo l’inchiesta che ha diviso in due il calcio italiano, una sentenza della corte Suprema di(sezione III Civile, ordinanza numero 6116) che, il 7 marzo 2025, ha chiuso per sempre i contenziosi aperti dae Brescia e dall’allora proprietario del club felsineo Francesco Gazzoni Frascara per vedersi riconoscere in sede civile undanni.Ilera retrocesso in seconda serie al termine di quel campionato insieme a Brescia e Atalanta, al compimento di un lungo confronto nel quale era stato determinante uno spareggio perso contro il Parma, piazzato come i rossoblù a quota 42 punti.