Lanotiziagiornale.it - Caso Visibilia: alto rischio di prescrizione, il giudice del procedimento a carico della ministra Santanchè non sarà sostituito

Le era andato bene con il cambio di avvocato (che aveva portato a guadagnare due mesi di sospensione e di governo), le è andata meno bene col (possibile) cambio die conseguente ripartenza del. Parliamo del ministro del Turismo, Daniela, naturalmente. Ieri infatti il Tribunale di Milano ha deciso che laper l’udienza preliminare Tiziana Gueli continuerà a seguire (applicata, tecnicamente) ilche vede inputata Santanché per truffa aggravata ai danni dello Stato (Inps), anche dopo il suo trasferimento adi dibattimento. Poiché esiste un reale pericolo disul.La Gup Gueli resterà nonostante il trasferimentoGueli, quindi, ciper la prossima udienza fissata per il 20 maggio e per “tutte le udienze eventuali successive necessarie” alla “definizione” delin cui i pm Maria Gravina e Luigi Luzi chiedono di processare la politica 63enne di Fratelli d’Italia, assieme al compagno Dimitri Kunz e l’ex manager di, Paolo Concordia.