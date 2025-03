Ilgiorno.it - Caso Dupon. Accordo in Prefettura

Tre settimane di sciopero e un braccio di ferro molto duro per arrivare a unche salva tutti i posti di lavoro. È stata raggiunta ieri sera inl’intesa tra i sindacati e la, azienda che produce cialde per gelati e occupa 33 persone, il 90% delle quali donne. L’incontro, iniziato alle 17, si è concluso dopo le 21, ma almeno non si è chiuso con l’ennesimo nulla di fatto che ha bloccato la produzione in un momento cardine della stagione. Macchine ferme e lavoratori in presidio fuori, impegnati in una strenua lotta. "Il posto di lavoro non si tocca" si legge sulla cancellata. L’azienda, per settimane, ha mostrato i muscoli, intenzionata a lasciare a casa i dipendenti con maggiore anzianità di servizio per affidarsi ai più giovani selezionati attraverso un’agenzia interinale.