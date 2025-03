Anteprima24.it - Casi di Epatite B acuta nel 2024: Campania e Molise in vetta

Tempo di lettura: < 1 minutoNelin Italia sono stati segnalati al Sistema epidemiologico integrato dell’virale(Seieva), coordinato dall’Istituto superiore di sanità (Iss), 189di, di cui 11 in. Tra le regioni meridionali ilrisulta essere quella più esposta, insieme alla(11). Seguono, Puglia (7), Sicilia (4), Calabria (1), nessun caso segnalato in Basilicata. Dal quadro nazionale risulta che i soggetti più colpiti sono quelli di età compresa fra i 35 e i 54 anni. Come negli anni passati si osserva una percentuale molto più alta diin soggetti di sesso maschile (82%). I fattori di rischio più frequentemente riportati sono l’esposizione a trattamenti di bellezza quali manicure, piercing e tatuaggi (38,2% dei), le cure odontoiatriche (27,9%) e i comportamenti sessuali a rischio (25,4% deidi età maggiore o uguale a 16 anni).