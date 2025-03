Quotidiano.net - Casa più smart, vita più facile: Il nuovo interruttore Wi-Fi Amazon Basics ti semplifica la routine, facile da installare e usare, IN PROMO

Leggi su Quotidiano.net

All'interno del panorama di unasempre piùe di una domotica di prima fascia, non può mancare unWi-Fi che, in questo caso, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, viene messo in offerta con uno sconto attivo del 16% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 13,85€. Approfittane subito! Acquista l'inzione: ecco laattiva sul prodottoL’è la soluzione ideale per modernizzare la tuacon il controllo vocale Alexa. Grazie alla sua compatibilità con Alexa, puoi accendere o spegnere le luci con un semplice comando vocale, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. L’installazione è semplice e guidata: basta seguire le istruzioni presenti nel manuale (attenzione, la lingua italiana potrebbe non essere garantita).