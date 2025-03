Lanazione.it - Casa Ascoli: Critiche di Bertucci alle promesse di risanamento di Casotti

Ledidifatte dal presidente Giancarlonon sono piaciute all’ex assessore Matteo, che ribatte punto per punto il dirigente. "Il presidenteannuncia ancora una volta l’operazione consistente nella cessione/permuta del patrimonio immobiliare dell’ente, che consentirebbe di far fronte alla pesante situazione debitoria. Ma non dice che, in realtà, la cessione del patrimonio immobiliare è un’operazione del tutto inutile, che depaupera l’ente dei propri beni, senza che venga posto rimedio alcuno alla situazione di grave perdita economica dovuta anche alla sua terribile gestione. Oltre tutto, l’apporto di denaro dell’operazione di permuta (500mila euro) è assolutamente irrisorio ed insufficiente a far fronte alla grave situazione debitoria dell’ente: nell’ultimo bilancio approvato dal CdA la perdita del solo anno 2023 superava gli 800mila euro".