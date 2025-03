Cartelle fiscali la rottamazione è un flop | mancano 63 miliardi

Leggi su Open.online

Ladelleè un. Da 63. Perché manca esattamente quella cifra ai 111,2 attesi. Il conto finale, scrive oggi Il Sole 24 Ore, porterà gli incassi a 48,2, il 43,3% del dovuto. Per l’altro 56,7% bisognerà attendere. O mettersi l’animo in pace. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone ha spiegato ieri in commissione finanze al Senato che se la quarta edizione dellacontinuerà a questo ritmo gli incassi saranno pari a meno della metà del dovuto. Rispetto al debito totale iniziale, comprensivo di sanzioni, interessi e aggi, la flessione è di 113,5, il 70,2%.I rottamatoriSpesso, ha spiegato Carbone, c’è chi aderisce allapiù per guadagnare tempo e sospendere i pignoramenti dei conti correnti e degli stipendi che per chiudere i debiti con il fisco.