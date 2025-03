Quifinanza.it - Carta d’identità elettronica, a Roma open day il 29 marzo per richiederla

Il Comune diCapitale ha predisposto un nuovoday degli uffici anagrafici in alcuni municipi per agevolare i cittadini nel passaggio alla. La data scelta è il 292025, sabato dunque, giorno in cui negli orari preposti ci si potrà recare presso gli sportelli dedicati ed effettuare tutto il necessario per richiedere la propria CIE. I municipi interessati dall’iniziativa sono il I, il VI e il XIII, così come gli ex Punti informativi turistici di piazza Santa Maria Maggiore, piazza Sonnino, piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio di via Petroselli 52. Ai cittadini è richiesta la prenotazione.dayCIE, cosa fareAl fine di ottenere la propria, i cittadini diCapitale dovranno recarsi negli sportelli aperti eccezionalmente il 292025 previo appuntamento.