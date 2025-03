Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Bari: le probabili formazioni

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I toscani cercano punti salvezza, mentre i pugliesi puntano a rimanere in zona playoff.si giocherà domenica 30 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI toscani sono attualmente un punto sopra la zona playout con 33 punti, per cui servirebbe un risultato positivo per allontanarsi da una posizione che si è fatta pericolosa. Il percorso playoff dei pugliesi passa attraverso questa trasferta in Toscana. La squadra di Longo è reduce da tre pareggi consecutivi ed è attualmente ottava con 40 punti. L’obiettivo è quello di centrare il sesto risultato utile consecutivo per rimanere agganciati alla zona playoff. LE(3-5-2): Fiorillo, Fontanarosa, Illanes, Imperiale, Zanon, Zuelli, Schiavi, Giovane, Cicconi, Torregrossa, Cherubini.