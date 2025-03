Lanazione.it - Caro spesa: arriva il salasso di caffè, verdura e carne

Arezzo, 28 marzo 2025 – La percezione delle persone è quella di un carrello sempre più in salita, con prodotti di tutti i tipi rincarati indiscriminatamente. A dirlo i cittadini alle prese con le buste dellada riempire ma anche associazioni come Federconsumatori, che dati alla mano leggono il disagio di lavoratori e pensionati. Tutti accomunati dalla difficoltà adre a fine mese. Ma a parlare sono soprattutto i dati. I numeri dell’Istat elaborati dall’ufficio statistiche del Comune di Arezzo parlano chiaro. Nel settore alimentare, i prezzi dei prodotti lavorati e di quelli non lavorati accelerano, così come quelli del «carrello della». L’impennata del paniere si fa sentire anche ad Arezzo, lo dimostrano sia il valore tendenziale, e cioè riferito allo stesso mese dell’anno precedente, che quello congiunturale, ossia la variazione rispetto al mese precedente, dei principali prodotti, i dati sono aggiornati a febbraio 2025.