Panorama.it - Carlo d’Inghilterra ricoverato in ospedale: un anno dopo l’intervento per il tumore, ecco come sta

Leggi su Panorama.it

“Questa mattina, in seguito al trattamento medico programmato e in corso per il cancro, il Re ha manifestato effetti collaterali temporanei che hrichiesto un breve periodo di osservazione in”. Così inizia una nota diffusa da Buckingham Palace. Il Regno Unito è in apprensione per il suo sovrano., sotto consiglio degli specialisti, ha cancellato tutti gli impegni istituzionali e si è recato nella dimora di Clarence House. Tuttavia, Sua Maestà ha desiderato inviare le scuse a titolo personale a “tutti coloro che potrebbero essere rimasti delusi” dall’accaduto. L’agenda reale prevedeva degli incontri nella città di Birmingham che sarrinviati a data da destinarsi. In realtà la vicenda è iniziata nel mese di febbraio dell’scorso, quando aè stato diagnosticato una forma non meglio precisata di cancro.