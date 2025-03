Dilei.it - Carl Brave, testo e significato di Morto a galla, il nuovo singolo

A due anni dall’uscita del suo ultimo album,torna a fare musica pubblicando, il suo.Un pezzo in cui il cantante si propone di raccontare un lato inedito della sua città, Roma, in cui non tutto appare romantico e patinato. Eccodel. “”,della canzone diEra il 2023 quandoaveva pubblicato Migrazione, un album che mixa sonorità e intimità attraverso pezzi in collaborazione con grandi artisti del panorama musicale come Dargen D’Amico, Mara Sattei e Noemi.Un album che si configura come un viaggio anche attraverso la sua città natale, Roma, in cui il cantante affonda radici e ricordi nostalgici. Un tema a lui caro che riscopre a distanza di tempo con, il suoin uscita il 28 marzo 2025.