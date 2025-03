Metropolitanmagazine.it - Carl Brave ritorna con un singolo e annuncia un nuovo tour nei club

A quasi due anni dall’ultimo album Migrazione,apre il suo 2025 e pubblica oggi il suoMorto a galla un racconto di una Roma inedita nelle canzoni dell’artista, che apre lo sguardo anche su altre realtà.è “Morto A Galla”La città in sé diventa una protagonista nascosta, che sempre più spesso mostra le sue ombre. Roma, come anche Milano, sono tutto questo, città che respirano tra magnificenza e brutalità, tra speranza e sofferenza, e sembrano quasi fare da specchio per l’artista, che riesce a descriverle con una sincerità cruda e disarmante, rivelando così anche la sua storia. Non si tratta solo della meraviglia dei suoi tramonti ma anche degli angoli bui più nascosti. Come gli alti e bassi della vita. Morto a galla è il primo tassello di unpercorso che segna un’ulteriore evoluzione dell’artista romano, riprende il filo della sua originale proposta sonora, ma dimostra ancora una volta la sua capacità di sperimentare con sonorità diverse, mantenendo sempre intatta la sua cifra stilistica.