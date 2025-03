Quotidiano.net - Carfagna segretaria di Noi Moderati. “Un ruolo che mi onora”

Noilancia il proprio organigramma con un nuovo ufficio di presidenza che sarà guidato da Maurizio Lupi, che resta presidente, e Saverio Romano confermato coordinatore politico. La novità riguarda Maradiventatadel partito, assieme alla nascita della delegazione di Noial Senato, che sarà guidata da Mariastella Gelmini (nella delegazione anche Giusy Versace e Mario Borghese del Maie). "Unche mie che svolgerò con il massimo impegno e la massima determinazione”, dice l’ex ministra durante la conferenza stampa in cui è stato presentato il nuovo organigramma. “Stiamo facendo un grande lavoro, anche sui territori, come dimostra il successo della campagna di tesseramento – prosegue –. Oggi possiamo dire di essere un partito vero e proprio, non un’alleanza di movimenti politici legati da una visione comune.