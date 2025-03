Lanazione.it - Career Day UniFi: 105 aziende in cerca di talenti. Le figure più richieste

Firenze, 28 marzo 2025 - C’è Aboca chefarmacisti, ma anche laureati in discipline economico-statistico e politico-sociale, oltre che in ingegneria. Adecco, invece, è alla ridi un ingegnere progettista meccanico, mentre Unicoop Firenze farà la selezione per un software analyst junior ed uno specialista in ufficio contrattualistica. Sono ben 350 le offerte di lavoro con cui ilDay disi presenta ai propri studenti, neolaureati, dottorandi e dottori di ri. Del resto, si tratta del principale evento di placement organizzato dall’Ateneo fiorentino per far incontrare i propri studenti col mondo delle. Appuntamento lunedì 31 marzo al campus Morgagni, dove si riverseranno 1500 giovani, che incontreranno direttamente le 105, tra imprese, studi professionali e cooperative, che non si lasciano certo sfuggire l’occasione di incontrare i migliori cervelli.