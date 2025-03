Ilnapolista.it - Careca: «Potevamo vincere di più con quel Napoli, ma abbiamo fatto divertire i nostri tifosi»

Leggi su Ilnapolista.it

Antonio, ex calciatore, storico attaccante del, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss.Leggi anche:: «Senza Kvara e Neres, ilha perso tanto»: «Ildevecontro il Milan, io non posso andare in campo»«Ho girato un po’ la città died ho rivisto un sacco di amici. Sono stato in una scuola calcio perché mi piace stare coi bimbi e mi piace guardare come si lavora qui. Sono molto felice di essere a, domenica sarò allo stadio per questa partita delicata. Ilnon può sbagliare, contro il Venezia potevaed ha rischiato anche di perdere. Il Milan ha vinto le ultime due gare. Ildeve, io non posso andare in campo (scherza ndr.), ma mi auguro che i ragazzi possano fare del loro meglio e portare a casa i tre punti».