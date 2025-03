Anteprima24.it - Carcere di Poggioreale: suicidio di un detenuto 32enne

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello all’uscita dalla Casa Circondariale di: “Ieri, nella tarda sera, Harar Houssem algerino di 32 anni si è tolto la vita nel bagno della sua stanza. I compagni di cella, 5 detenuti in una stanza piccola e con scarse condizioni igieniche sanitarie, mi hanno mostrato la corda utilizzata da Harar realizzata con un lenzuolo intrecciato. Il ragazzo era stato trasferito da un paio di mesi neldida Benevento, in questi giorni aveva ricevuto la notifica di una nuova condanna. Ho parlato con tutta la comunità penitenziaria fatta di detenuti, detenenti, direzione, agenti e educatori voglio rimarcare che dalle ore 19:00 fino alla mattina ci sono pochissimi agenti di polizia penitenziaria, a volte anche un solo agente per due piani.