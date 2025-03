Lanazione.it - ’Caravaggio e il Novecento. Roberto Longhi,. Anna Banti’

e il, è il titolo della mostra a Villa Bardini, a cura di Cristina Acidini e Claudio Paolini. Fino al 20 luglio. L’esposizione riscopre una coppia, lui storico dell’arte, lei scrittrice e traduttrice, che riunì un cenacolo di artisti e intellettuali che hanno plasmato il ’900 italiano e non solo. La mostra è proposta dalla Fondazione CR Firenze in collaborazione con la Fondazione, per ammirare capolavori come ’Ragazzo morso da un ramarro’ di Caravaggio (foto), gli ’Apostoli’ di Jusepe de Ribera o 10 Morandi intimi, creati dall’artista bolognese, regalati in occasioni diverse a. Caravaggio deve molto a. Memorabile la mostra che nel 1951 a Palazzo Reale di Milano,dedicò a Caravaggio, accendendo i riflettori su un pittore caduto nell’oblio.