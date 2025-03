Internews24.com - Capello senza freni: «Thiago Motta? Non ha capito dove fosse. Alla Juventus accade questo»

Leggi su Internews24.com

di Redazionetorna a parlare dell’esonero di: le dichiarazionisi è espresso a margine della terza edizione dei WEmbrace Awards, ideati e organizzati dall’Associazione art4sport ONLUS, le sue parole sull’esonero dell’ex Inter, ma non solo.L’ADDIO – «L’esonero di? È stato deciso così. Purtroppo, quando alleni la, l’obiettivo minimo è la Champions League. Ma soprattutto conta il tipo di gioco., credo, non avesseappienostava allenando, e perha avuto grosse difficoltà. Volevo fare qualcosa di diverso, ma per cambiare ci vuole tempo. Con tre anni di contratto, uno devi farlo»ROMA – «Il prossimo allenatore della Roma? Io spero che, quando verrà scelto, sia una decisione ben ponderata.