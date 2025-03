Napolipiu.com - Caos Mondiale 2026: FIFA SOTTO ACCUSA | Sospesi tutti i lavori

Leggi su Napolipiu.com

">Ilpromette di essere uno dei più spettacolari di sempre, ma le polemiche non mancano.Il conto alla rovescia per la prossima Coppa del Mondo è ufficialmente iniziato. Per la prima volta nella storia, il torneo verrà ospitato da tre nazioni: Stati Uniti, Canada e Messico, un formato inedito che porterà il calcioin alcune delle città più iconiche del continente americano. Un’edizione che si preannuncia rivoluzionaria ancheil profilo sportivo, con 48 squadre partecipanti e un numero record di partite.Mentre le selezioni nazionali stanno già pianificando il percorso verso il torneo, i preparativi nei paesi ospitanti entrano nella fase cruciale. Infrastrutture, logistica e impianti sportivi sono al centro di una macchina organizzativa mastodontica.