Ilgiorno.it - Caos edilizia convenzionata, famiglie da 3 anni nel limbo: “Già versati 60mila euro, le case sono ancora a zero”

Milano – GiovZita e gli altri acquirenti hanno aderito al progetto dinel 2022, versando alla cooperativa, tranche dopo tranche, gli importi concordati per avviare l’operazione. “Abbiamo pagato somme importanti – spiega Zita – nel mio caso circa, in altri fino a 90mila. La situazione è di totale stallo, perché il progetto è incagliato negli uffici comunali. Chiediamo una soluzione, perché nel frattempo stiamo pagando l’affitto, non abbiamo una casa di proprietà e il nostro denaro, in alcuni casi risparmi di una vita, resta congelato”. L’intervento promosso dalla Cooperativa Sant’Ilario, realizzato dal gruppo Domoservice, prevede la realizzazione in via Erice, zona Vigentino, di “un edificio con al piano terra appartamenti con giardino privato e terrazzi” e alloggi in classe A “di varie tipologie: bilocali, trilocali e quadrilocali”.