Canile di Chieti a rischio allagamento per l’esondazione del fiume La volontaria | “Centinaia di cani in pericolo”

Il 27 marzo ilAlento è esondato, allagando ildi. I volontari dell’Asada hanno evacuato itra difficoltà meteo, trasferendoli in ricoveri d’emergenza per salvarli. Lo racconta laMargara Romano: "L'acqua ci arrivava alle ginocchia, abbiamo lavorato senza sosta per salvare gli animali"