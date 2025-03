Liberoquotidiano.it - "Cane ammaestrato": l'orrore del Pd contro Meloni

Leggi su Liberoquotidiano.it

Tra Donald Trump e l'Unione europea Giorgiasceglie l'Italia. In un'intervista al Financial Times, la premier ha liquidato come "infantile" e "superficiale" l'idea di dover decidere tra Stati Uniti ed Europa e ha insistito sul fatto che farà tutto il necessario per difendere gli interessi del suo Paese. "Io sono un conservatore. Trump è un leader repubblicano. Sicuramente sono più vicina a lui che a molti altri, ma capisco un leader che difende i suoi interessi nazionali. Io difendo i miei". E tornando agli Usa, la leader di Fratelli d'Italia non ha nascosto di essere d'accordo con le critiche del vicepresidente americano J.D Vance all'Ue. Ma, anche in questo caso,ha precisato che a essere contestata è "la classe dirigente" europea e non il popolo. Apriti cielo. L'intervista al quotidiano britannico ha mandato letteralmente in tilt la sinistra.