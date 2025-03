Milleunadonna.it - Cancro alle ossa, abusi del fratello: tutte bugie. La storia shock della sceneggiatrice di Grey's Anatomy

Leggi su Milleunadonna.it

Una rara forma di, un disturbo da stress post traumatico conseguente alla perdita di un amico in una sparatoria di massa, e poi glisubiti da parte dela cui - dopo un tentativo di suicidio - ha dovuto staccare la spina. Basta come carico di sfortuna per una sola esistenza? No, mettici pure l’asportazione di un.