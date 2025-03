Nerdpool.it - Cancellata un’espansione in sviluppo per Hogwarts Legacy

In un nuovo report del giornalista Jason Schreier per Bloomberg, apprendiamo che Warner Bros. Discovery ha annullato lodipianificata per il suo popolare titolo, come parte di una ristrutturazione in corso presso l’unità di videogiochi della società di intrattenimento, secondo fonti.L’espansione, che avrebbe aggiunto nuove trame al gioco originale, era stata pianificata per il rilascio quest’anno insieme ad una “Definitive Edition“; i piani non sono stati annunciati pubblicamente, ma sono stati riportati l’anno scorso da Bloomberg. Un portavoce della Warner Bros. ha rifiutato di commentare.Warner ha annullato il progetto questa settimana in parte a causa delle preoccupazioni che la quantità di contenuto non fosse abbastanza sostanziale da giustificare il prezzo preso in considerazione, hanno riferito le fonti, parlando in modo anonimo perché non erano autorizzate a parlare con la stampa.