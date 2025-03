Lanazione.it - Campi, nascondeva droga nel garage: in manette

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 28 marzo 2025 - I finanzieri del Comando Provinciale di Firenze hanno arrestato un uomo aBisenzio con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati oltre 4 chili hashish e circa 6.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’indagine è scattata dopo giorni di osservazione da parte delle fiamme gialle, che monitoravano i movimenti sospetti dell’uomo. Quando gli investigatori hanno deciso di intervenire, hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, scoprendo neldiversi panetti di hashish nascosti in un sacchetto di plastica, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della. Il denaro contante trovato nell’abitazione è stato anch’esso sequestrato. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato e trasferito a Sollicciano.