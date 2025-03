Casertanews.it - Cammini e sentieri d'Europa, i Gal a confronto per valorizzare i territori

Leggi su Casertanews.it

d’tra storia e spiritualità, turismo e cultura" è l’appuntamento in programma sabato 29 marzo alle ore 12.00 - nell’ambito della terza edizione dell’Open Outdoor Experiences - presso la Sala Cervati NEXT – Salone Espositivo, in Località? Cafasso di Capaccio Paestum.