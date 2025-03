Amica.it - Cambio ora e lancette avanti: gli effetti sul bioritmo

Con l’arrivo della primavera torna, come ogni anno, l’appuntamento con ildell’ora. Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 marzo (dopo l’eclissi di sole) scatta l’ora legale, e leandranno spostate un’ora: si perderà un’ora di sonno, ma indi guadagnerà un’ora di luce naturale in più. E questo passaggio, pur ormai fisiologico, può avere ricadute sull’organismo.Che cos’è l’ora legalePrima di capire come ilora incide su corpo e mente, è bene fare chiarezza: l’ora legale è stata introdotta per la prima volta su larga scala durante la Prima Guerra Mondiale, con l’obiettivo di risparmiare energia sfruttando meglio la luce solare e riducendo il consumo di combustibili per l’illuminazione. Nel 1996, l’Unione Europea ha uniformato il sistema, stabilendo che l’ora legale inizia l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre.