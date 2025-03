Ilgiorno.it - Cambio di viabilità all’ospedale. Basta ingorghi di auto: via Podgora sarà allargata

Il problema era sul tavolo da anni. Ora la soluzione è arrivata: viaverrà, eliminando l’attuale “imbuto“ che congestiona il traffico nella zona dell’ospedale San Gerardo e della facoltà di medicina dell’università Bicocca. I lavori partiranno quest’estate e saranno realizzati tra giugno e fine agosto, sbrogliando così finalmente la matassa dellain quel punto del paese a ridosso del confine con Monza. Ad annunciare la svolta è stata la Giunta guidata dal sindaco Marco Merlini, che nell’ultimo Consiglio comunale ha fatto approvare la presa d’atto della variante al Pgt vigente necessaria per poter mettere mano all’ampliamento di via. Il nodo critico, che da tempo crea disagi e pericoli per la circolazione lungo la strada che sbuca proprio davanti agli edifici dell’università, è la strettoia che in viaobbliga lea passare a senso unico alternato: un restringimento nato anni fa per poter garantire un percorso protetto ai pedoni, in primis gli studenti diretti alla facolta di medicina, ma che ha finito per generare altri problemi.