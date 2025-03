Juventusnews24.com - Cambiaso via dalla Juve? Non solo Guardiola, ha stregato un altro allenatore! Può essere il sostituto di questo top player

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24via? Il terzino bianconero non hama anche un! Puòildi.Secondo quanto riferito dal The Sun, per sostituire il partente Trent Alexander-Arnold – diretto al Real Madrid a scadenza di contratto – il Liverpool avrebbe messo nel mirino Andreadellantus.Il terzino piace molto ad Arne Slot, con i Reds che lo avrebbero messo tra le priorità in vista dell’estate. Sarà una lotta in chiave Premier League per l’ex Bologna, visto che non è un mistero il fatto chelo voglia portare nel suo Manchester City.Leggi suntusnews24.com