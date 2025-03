Calcionews24.com - Cambiaso verso l’addio alla Juve: Guardiola non è l’unico interessato, un altro tecnico lo vuole come sostituto di un big

Leggi su Calcionews24.com

vi dntus? Ildel Citynon è, unlo! Le ultimissime Secondo quanto riportato dal The Sun, il Liverpool ha individuato in Andreadellantus il possibiledi Trent Alexander-Arnold, destinato al Real Madrid a parametro zero. Il terzino italiano ha attirato l’attenzione del .