CAM-SENT i Cammini ed i Sentieri’ per rilanciare le aree rurali della Campania

Tempo di lettura: 2 minutiCAM-ieri d’Europa tra storia e spiritualità, turismo e cultura è l’appuntamento in programma sabato 29 marzo alle ore 12.00 – nell’ambitoterza edizione dell’Open Outdoor Experiences – presso la Sala Cervati NEXT – Salone Espositivo, in Località? Cafasso di Capaccio Paestum (SA).Il progetto CAMè promosso da 12 Gruppi di Azione Locale – l’ATS GAL Alto Tammaro – GAL Titerno, GAL Alto Casertano, GAL Cilento, GAL Colline Salernitane, GAL Irpinia Sannio, GAL Partenio, GALieri del Buon Vivere, GAL Taburno, GAL Terra è Vita, GAL Terra Protetta, GAL Vallo di Diano e GAL Vesuvio Verde – che si sono ritrovati in questo progetto che ha l’obiettivo di costruire nuove opportunità di valorizzazione dei territori e per generare economia.Il progetto – è la sfida dei proponenti – si concentra sulla sperimentazione di nuove attività di strutturazione, valorizzazione, promozione e riscoperta deiieri nei territori