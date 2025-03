Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, un trailer presenta la Stagione 3, ecco i contenuti e le novità più importanti

La03 diofOps 6, in arrivo il 2 aprile, introduce nuove mappe multiplayer, modalità classiche, armi letali e il ritorno tanto atteso della storica Mappa Verdansk inof: Warzone.A seguire, le principaliin arrivo nella nella03, a questo link è disponibile il blog post per maggiori informazioni e approfondimenti, qui ilufficiale.Multiplayer5 nuove mappe (Barrage, Nomad, Haven, Signal) e una variante speciale di Nuketown.Modalità classiche: Sharpshooter e Demolition tornano per mettere alla prova le tue abilità.Nuovi equipaggiamenti: Perk Close Shave e Vendetta, oltre al ritorno del Death Machine Scorestreak.Classifiche competitive: Nuove ricompense stagionali per Ranked Play.ZombiesNuova mappa Zombies: Shattered Veil – Esplora Colton Hall e affronta nemici come l’Elder Disciple e i Toxic Zombies.