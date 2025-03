Internews24.com - Calhanoglu Inter, non c’è riposo per il centrocampista turco. In campo contro Udinese, Milan e Bayern Monaco

Leggi su Internews24.com

di Redazione, non c’èper il. Inzaghi lo vuole inL’è attesa nel corso dei prossimi giorni e delle prossime settimane da un fitto calendario che la impegnerà su tutti i fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. Inzaghi deve dunque fare il quadro della situazione e giostrare al meglio i giocatori che ha a disposizione in rosa al netto di infortuni e rendimento. Un imprescindibile è sicuramente, che dopo essere stato alla prese con un infortunio che ha lo ha tenuto lontano dal calcio giocato, è finalmente tornato ad essere il giocatore a cui eravamo abituati. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, Inzaghi ha in mente di schierarlo sial’nel prossimo impegno di campionato in programma per il 30 Marzo, sia per il derby di Coppa Italiailma anche nell’impegno di Championsilvalido per l’andata dei quarti di finale della competizione.