Calciomercato Juventus: permanenza in dubbio per questi due bianconeri! Possono lasciare Torino in estate, cosa succede

di RedazioneNews24dubbia perdue giocatoriin, tutti i dettagliIlsta riflettendo per capire quale sarà il futuro di alcuni giocatori presenti in rosa la cui conferma passa inevitabilmente da un riscatto da esercitare nei prossimi mesi.Lente d'ingrandimento puntata su Kalulu, Conceicao e Kolo Muani. Se per il difensore il riscatto non appare in(nelle casse del Milan andranno 14 milioni di euro), è più incerta la situazione relativa agli altri due: sia per Conceicao sia per Kolo Muani la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere un fattore decisivo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.