Calciomercato Juve, rebus conferme: da Kalulu a Conceicao, chi verrà riscattato e chi no. Il punto caso per caso

di RedazionentusNews24: dapassando per Kolo Muani, ecco chie chi no. IlperIlsi interroga sul futuro di alcuni elementi presenti nella propria rosa la cui conferma passa inevitabilmente da un riscatto da parte dei club che ne detengono ancora il cartellino.Tra questi ci sonoe Kolo Muani. Se per il francese il riscatto non è in dubbio (nelle casse del Milan andranno 14 milioni di euro), è più in dubbio la situazione degli altri due: per entrambi la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere un fattore decisivo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.