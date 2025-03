Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: irrompe il Milan nella corsa all’obiettivo bianconero! Anche i rossoneri interessati a lui per l’estate, ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ilper l’obiettivo di Giuntoli!vogliono lui per, ultimissimi aggiornamentiCome riportato da La Gazzetta dello Sport, è in aumento la concorrenza per Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina che interessaalilora tenta l’assalto per il giovane calciatore viola, che lo scorso gennaio è stato molto vicino al Napoli. Al momento Comuzzo non è una priorità ma se ci saranno le condizioni giuste ici proveranno fino in fondo.Leggi suntusnews24.com